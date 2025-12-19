Реклама

19:11, 19 декабря 2025

На Украине заявили о риске скорой утраты Гуляйполя

DS: ВСУ теряет Гуляйполе из-за саботажа ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют Гуляйполе из-за внутреннего саботажа и проблем с управлением. Об этом пишет украинский аналитический ресурс Deep State.

«Из-за саботажа некоторых офицеров 102 территориальной обороны существует риск потери Гуляйполя», — пишет ресурс.

Отмечается, что некоторые украинские офицеры подговаривают бойцов оставлять свои позиции, а в бригаде не знают обстановку на соседних участках.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что в районе Гуляйполя фронт ВСУ начал «трещать по швам». Он также понадеялся на обрушение фронта до того, как украинские силы закончат оборудование следующей линии обороны на западном берегу реки Верхняя Терса.

