DS: ВСУ теряет Гуляйполе из-за саботажа ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют Гуляйполе из-за внутреннего саботажа и проблем с управлением. Об этом пишет украинский аналитический ресурс Deep State.

«Из-за саботажа некоторых офицеров 102 территориальной обороны существует риск потери Гуляйполя», — пишет ресурс.

Отмечается, что некоторые украинские офицеры подговаривают бойцов оставлять свои позиции, а в бригаде не знают обстановку на соседних участках.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что в районе Гуляйполя фронт ВСУ начал «трещать по швам». Он также понадеялся на обрушение фронта до того, как украинские силы закончат оборудование следующей линии обороны на западном берегу реки Верхняя Терса.