Набиуллина заявила о минимальном за пять лет росте цен в России

Набиуллина: Рост цен в 2025 году будет минимальным за пять лет

Рост цен в России в 2025 году окажется минимальным за пять лет. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка (ЦБ) РФ заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

Говоря об этом, председатель Банка России напомнила, что, согласно актуальным данным, годовая инфляция в стране опустилась ниже 6 процентов.

ЦБ объявил 19 декабря о снижении ключевой ставки с 16,5 до 16 процентов. В посвященном этому решению пресс-релизе регулятор отметил, что высокие инфляционные ожидания россиян могут повлиять на темпы роста цен в стране, воспрепятствовав их устойчивому замедлению. При этом регулятор рассчитывает, что «после исчерпания влияния предстоящего повышения НДС и индексации регулируемых цен и тарифов» снижение инфляции продолжится.

В Минэкономразвития в свою очередь указали, что снижение ставки должно соответствовать темпам замедления инфляции и уровню экономической активности.