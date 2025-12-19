Реклама

19 декабря 2025

В правительстве России заявили о пространстве для существенного снижения ключевой ставки

Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Денежно-кредитные условия (ДКУ) в России остаются жесткими, на фоне чего, сохраняется пространство для существенного снижения ключевой ставки, следует из комментария директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Льва Денисова, на который ссылается «Интерфакс».

«Исходим из того, что снижение ставки должно соответствовать темпам замедления инфляции и уровню экономической активности», — отметил представитель ведомства.

Банк России 19 декабря снизил ключевую ставку с 16,5 до 16 процентов, пообещав поддерживать такую жесткость ДКУ, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 4 процента. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), говорится в пресс-релизе регулятора.

В ЦБ также указали, что сохранение инфляционных ожиданий россиян на высоком уровне может повлиять на темпы роста цен в стране, воспрепятствовав их устойчивому замедлению.

