04:59, 19 декабря 2025Бывший СССР

Названы две мешающие Зеленскому вывести войска из Донбасса силы

Медведчук: Националисты и европейцы не дадут Зеленскому вывести ВСУ из Донбасса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье на медиаплатформе «Смотрим.ру» назвал две силы, которые помешают президенту Украины Владимиру Зеленскому вывести войска из Донбасса.

По его словам, этого не дадут сделать украинские националисты и европейские союзники. Политик считает, что на главу государства обрушатся все силы войны, которые подпитывались и преумножались с 2019 года.

«Для того чтобы отвести войска хоть на метр, нужно вступить в конфронтацию с партией войны, а у политического клоуна никогда не было сил это сделать», — заявил Медведчук.

Он добавил, что националисты могут совершить государственный переворот, а в глазах сторонников мира Зеленский будет выглядеть буквально преступником, поскольку он имел возможность пойти на мир на лучших условиях, но дотянул до худших.

Ранее глава правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия описал возможное мирное соглашение с Россией, отметив, что хорошим оно не будет. «Оно будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет», — заявил политик. По его словам, два ключевых вопроса не решены, это территории и гарантии безопасности.

