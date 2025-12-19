Неудачливый поджигатель российского ломбарда попал на видео

В Нижнем Новгороде мужчина поджег ломбард по указке мошенников

Неудачливый поджигатель ломбарда в Нижнем Новгороде попал на видео. Кадрами делится Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как мужчина в балаклаве достает зажигательную смесь, поджигает находящийся за стеллажом ломбард и убегает. На видео также видно, что во время совершения преступления мужчина поджег и свой рукав. В огне он убегает из помещения.

По данным канала, злоумышленник действовал по указке мошенников. Сейчас его ищут. Сотрудник ломбарда не пострадал, ничего не похищено. Владельцы подсчитывают ущерб.

