Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:08, 19 декабря 2025Силовые структуры

Неудачливый поджигатель российского ломбарда попал на видео

В Нижнем Новгороде мужчина поджег ломбард по указке мошенников
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Неудачливый поджигатель ломбарда в Нижнем Новгороде попал на видео. Кадрами делится Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как мужчина в балаклаве достает зажигательную смесь, поджигает находящийся за стеллажом ломбард и убегает. На видео также видно, что во время совершения преступления мужчина поджег и свой рукав. В огне он убегает из помещения.

По данным канала, злоумышленник действовал по указке мошенников. Сейчас его ищут. Сотрудник ломбарда не пострадал, ничего не похищено. Владельцы подсчитывают ущерб.

Ранее присяжные вынесли вердикт напавшему с гарпуном и огнеметом на соседей россиянину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Прямая линия с Путиным началась

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Путину захотели задать интересующий сотни тысяч россиян вопрос

    Google оштрафовали на миллионы рублей в России

    Зеленский впервые встретился с критиковавшим его президентом Польши

    Журова обвинила Клебо в двуличности из-за высказываний о российских лыжниках

    В Кремле описали работу Путина фразой «ни на секунду не выпускает бразды правления»

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Названа скрытая причина ухудшения работы мозга у миллионов людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok