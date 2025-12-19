В Москве резко поубавилось новостроек

Предложение новостроек в Москве упало на рекордные 50 %

В Москве рекордно поубавилось жилья в новостройках. Об этом «Известиям» рассказали в компании SIS Development.

Столичный рынок первичной недвижимости в 2025 году продемонстрировал рекордное снижение. По подсчетам фирмы, за последние 11 месяцев объем предложения в новом фонде сократился вдвое — на 50 процентов. Если в декабре 2024 года ассортимент достигал 20,6 тысячи проектов, то к ноябрю 2025-го он упал до 10,4 тысячи. Отрицательная динамика, как подчеркивают аналитики, просматривается и в количестве готовых проектов: с 2024 года показатель снизился на 19 процентов, с 96 жилых комплексов до 78. Такое сокращение предложения, как разъяснили в компании, показывает, насколько население стремится сохранить капитал, вложившись в жилье.

При этом стоимость жилья в новостройках массового сегмента выросла: в прошлом декабре квадратный метр стоит порядка 323 тысяч рублей, но к ноябрю текущего года подорожал на 25 процентов, до 404 тысяч рублей. Конечная же стоимость объектов выросла с 14,3 миллиона до 19,8 миллиона рублей. Заметнее всего цены выросли в Западном административном округе (на 35 процентов, до 461 тысячи рублей за квадратный метр), Юго-Восточном округе (на 34 процента, до 431 тысячи рублей) и на севере столицы (на 32 процента, до 402 тысяч рублей).

Все чаще застройщики предпочитают сдавать объекты без отделки — доля таких квартир выросла до 40 процентов, 4,2 тысячи объектов. Жилье в предчистовой сделке (white box) стали продавать на 4 процента чаще, хотя и на фоне общего сужения экспозиции число таких квартир уменьшилось. Как пояснил основатель компании Ярослав Гутнов, такая тенденция выражает стремление россиян зафиксировать цену на жилье, отложив расходы на ремонт до лучших времен.

Ранее экономисты предрекли падение цен на новостройки в России. «Первичка» начнет терять в стоимости с наступлением 2026 года.