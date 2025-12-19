Реклама

16:07, 19 декабря 2025

Обвиненный в некорректности британский журналист увидел один намек в ответе Путина

Журналист NBC Симмонс увидел в словах Путина намек на стратегию в переговорах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Британский журналист и телеведущий Кир Бреннан-Симмонс проанализировал ответ президента России Владимира Путина на его вопрос во время прямой линии. В словах российского лидера он увидел намек на стратегию Москвы в мирных переговорах с Киевом. Соответствующий материал опубликован на сайте американского канала NBC News, где работает Симмонс.

Во время прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, британский журналист спросил у президента РФ, будет ли Москва считать себя ответственной за происходящее в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине в 2026 году, если отвергнет мирный план президента США Дональда Трампа. Путин назвал данный вопрос некорректным, указав, что не Россия «начинала эту войну». Политик также напомнил, что на встрече в Анкоридже РФ согласовала предложения главы Соединенных Штатов и практически согласилась с ними.

«Мой вопрос президенту Путину (...) пролил свет на переговорную стратегию российского лидера», — написал Симмонс, указав, что Путин не хочет быть обвиненным в препятствовании стремлению Трампа к миру, но при этом не желает подписывать соглашение, которое не будет отвечать требованиям Москвы.

Журналист также указал, что президент РФ возлагает вину за развязанный на Украине конфликт на НАТО и произошедшую на Украине цветную революцию.

Ранее в интервью India Today Путин указал, что Россия начала СВО, чтобы положить конец войне, развязанной Западом с помощью украинских националистов.

