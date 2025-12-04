Реклама

19:24, 4 декабря 2025Бывший СССР

Путин назвал ответственных за начало спецоперации

Путин: СВО нужна, чтобы положить конец развязанной Западом с помощью Киева войне
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия начала специальную военную операцию (СВО), чтобы положить конец войне, развязанной Западом с помощью украинских националистов. Ответственных за начало спецоперации в интервью India Today назвал президент России Владимир Путин.

«Это попытка положить конец войне, которую Запад развязал, используя украинских националистов», — заявил российский лидер.

Президент России добавил, что конфликт начался с того, что США и Евросоюз поддержали госпереворот на Украине, к которому сами же ее подтолкнули.

В ходе интервью российский лидер также заявил, что Москва восемь лет пыталась разрешить ситуацию на Украине мирным путем.

