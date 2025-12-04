Путин: СВО нужна, чтобы положить конец развязанной Западом с помощью Киева войне

Россия начала специальную военную операцию (СВО), чтобы положить конец войне, развязанной Западом с помощью украинских националистов. Ответственных за начало спецоперации в интервью India Today назвал президент России Владимир Путин.

«Это попытка положить конец войне, которую Запад развязал, используя украинских националистов», — заявил российский лидер.

Президент России добавил, что конфликт начался с того, что США и Евросоюз поддержали госпереворот на Украине, к которому сами же ее подтолкнули.

В ходе интервью российский лидер также заявил, что Москва восемь лет пыталась разрешить ситуацию на Украине мирным путем.