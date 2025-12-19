Реклама

Силовые структуры
15:12, 19 декабря 2025Силовые структуры

Обвиняемой по делу об отравившейся российской семье избрали меру пресечения

В Бурятии суд отправил под арест обвиняемую по делу о гибели семьи
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В Бурятии суд отправил под домашний арест обвиняемую по делу об отравившейся угарным газом семье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Начальника городского отделения компании — гарантирующего поставщика электроэнергии обвиняют в преступлении по статье 215.1 («Прекращение подачи электрической энергии») УК РФ. По версии следствия, 12 декабря в доме многодетной семьи отключили электричество из-за неоплаченных счетов. Для обогрева жильцы стали использовать дизельный генератор.

В результате 14 декабря родителей с младшим ребенком нашли без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что в Москве осудили мужчину, сжегшего товарищей в бытовке.

