Силовые структуры
12:25, 19 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин выслушал приговор за поджог бытовки с рабочими

В Москве осудили мужчину, сжегшего товарищей в бытовке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве осудили мужчину, сжегшего товарищей в бытовке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство двух лиц общеопасным способом») УК РФ.

Как установил суд, 30 января 45-летний Александр Бондарь вместе с двумя знакомыми выпивал в бытовке. В какой-то момент у него возник с ними конфликт. После этого он вышел из бытовки, в которой спали двое потерпевших, а через непродолжительное время вернулся, облил вещи легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

В результате двое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью. Осужденный вину признал в полном объеме.

Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин нашел нестандартный способ заняться финансами в компании.

