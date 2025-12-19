Россиянин выслушал приговор за поджог бытовки с рабочими

В Москве осудили мужчину, сжегшего товарищей в бытовке

В Москве осудили мужчину, сжегшего товарищей в бытовке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство двух лиц общеопасным способом») УК РФ.

Как установил суд, 30 января 45-летний Александр Бондарь вместе с двумя знакомыми выпивал в бытовке. В какой-то момент у него возник с ними конфликт. После этого он вышел из бытовки, в которой спали двое потерпевших, а через непродолжительное время вернулся, облил вещи легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

В результате двое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью. Осужденный вину признал в полном объеме.

Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

