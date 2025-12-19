Россиянин нашел нестандартный способ заняться финансами в компании

В Перми осудили заказчиков убийства бизнесмена

В Перми осудили заказчиков расправы над бизнесменом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Они признаны виновными по статьям 33, 105 («Подстрекательство к убийству по найму и пособничество в его совершении») и 105 («Организация убийства по найму») УК РФ.

Как установил суд, один из подсудимых планировал получить контроль над доходами от совместной предпринимательской деятельности и для этого решил расправиться с партнером. Он предложил знакомому за вознаграждение организовать расправу и тот нашел исполнителя.

В октябре 2023 года злоумышленник не менее четырех раз выстрелил в пострадавшего в кафе и на улице. Ранения, полученные им, оказались несовместимы с жизнью.

Суд приговорил их к 16 и 17 годам колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении исполнителя преступления выделено в отдельное производство.

