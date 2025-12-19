Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:48, 19 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин нашел нестандартный способ заняться финансами в компании

В Перми осудили заказчиков убийства бизнесмена
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Пермского края

В Перми осудили заказчиков расправы над бизнесменом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Они признаны виновными по статьям 33, 105 («Подстрекательство к убийству по найму и пособничество в его совершении») и 105 («Организация убийства по найму») УК РФ.

Как установил суд, один из подсудимых планировал получить контроль над доходами от совместной предпринимательской деятельности и для этого решил расправиться с партнером. Он предложил знакомому за вознаграждение организовать расправу и тот нашел исполнителя.

В октябре 2023 года злоумышленник не менее четырех раз выстрелил в пострадавшего в кафе и на улице. Ранения, полученные им, оказались несовместимы с жизнью.

Суд приговорил их к 16 и 17 годам колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении исполнителя преступления выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что оставившей дома одного годовалого сына россиянке запросили 18 лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин ответил на вопрос «война или мир?»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Путин рассказал о последствиях освобождения Курской области

    Путину захотели задать интересующий сотни тысяч россиян вопрос

    Google оштрафовали на миллионы рублей в России

    Зеленский впервые встретился с критиковавшим его президентом Польши

    Журова обвинила Клебо в двуличности из-за высказываний о российских лыжниках

    В Кремле описали работу Путина фразой «ни на секунду не выпускает бразды правления»

    Названа скрытая причина ухудшения работы мозга у миллионов людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok