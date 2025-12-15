Оставившей дома одного годовалого сына россиянке запросили 18 лет колонии

Во Владимирской области прокурор запросил 18 лет для девушки, убившей сына

Во Владимирской области прокурор запросил 18 лет для девушки, расправившейся с сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статьям 156 («Неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с ним») и 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, у 20-летней девушки в период с июля по сентябрь 2024 года из-за расставания с сожителем возникло неприязненное отношение к их общему годовалому сыну. Она решила избавиться от ребенка. Злоумышленница оставила его одного в съемной квартире без еды и воды на длительное время, в результате он не пережил этого. При этом отцу ребенка и родственникам она заявила, что он находится с няней.

После обнаружения тела с целью сокрытия преступления мать положила его в коробку с вещами и игрушками, а затем отнесла в палисадник рядом с домом. Соседи обнаружили его примерно через две недели.

Женщина отрицает свою вину и сначала утверждала, что в квартире было достаточно еды и ребенок мог сам ей воспользоваться, а позже заявила о том, что происшествие случилось у нее на глазах. Она испугалась и убежала из квартиры.

Государственный обвинитель просит приговорить ее к 18 годам и одному месяцу лишения свободы. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

