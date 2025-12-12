Привязавший к машине девушку россиянин получил пожизненный срок

В Ростовской области осудили мужчину за жестокое убийство девушки

В Ростовской области осудили мужчину за жестокую расправу над девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Мужчина признан виновным по статьям 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью») и 167 («Умышленное повреждение имущества») УК РФ.

Как установил суд, в июне 2024 года 39-летний мужчина, находясь у себя дома в поселке Реконструктор, в ходе конфликта, возникшего из-за ревности, избил 38-летнюю сожительницу. После этого он привязал ее за ноги к бамперу машины и протащил по асфальтированной и щебеночной дороге. Когда трос оборвался, он вышел из автомобиля и несколько раз ударил пострадавшую кувалдой по голове. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. После преступления он попытался спрятать тело в лесу.

После ареста, находясь в камере следственного изолятора, в ходе ссоры он расправился с сокамерником. В ходе следствия также была установлена его причастность к повреждению чужого имущества.

Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

