Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:34, 12 декабря 2025Силовые структуры

Привязавший к машине девушку россиянин получил пожизненный срок

В Ростовской области осудили мужчину за жестокое убийство девушки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ростовской области осудили мужчину за жестокую расправу над девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Мужчина признан виновным по статьям 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью») и 167 («Умышленное повреждение имущества») УК РФ.

Как установил суд, в июне 2024 года 39-летний мужчина, находясь у себя дома в поселке Реконструктор, в ходе конфликта, возникшего из-за ревности, избил 38-летнюю сожительницу. После этого он привязал ее за ноги к бамперу машины и протащил по асфальтированной и щебеночной дороге. Когда трос оборвался, он вышел из автомобиля и несколько раз ударил пострадавшую кувалдой по голове. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. После преступления он попытался спрятать тело в лесу.

После ареста, находясь в камере следственного изолятора, в ходе ссоры он расправился с сокамерником. В ходе следствия также была установлена его причастность к повреждению чужого имущества.

Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин связал сожительницу скотчем и постирал ее собаку в машинке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «НАТО больше не приближается к границам Украины». Киев заявил о готовности создать буферную зону в Донбассе. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В Раде Трампу предложили избавиться от Зеленского

    Пугачева выпустит новую песню к Новому году

    Местные слышали крики в районе исчезновения Усольцевых

    Россияне столкнулись с сильнейшей засухой

    США обвинили Россию в невидимости «Можайца»

    Надвигающаяся на Москву снежная туча закрыла полнеба и попала на фото

    Наташа Королева заявила о передаче своей старой одежды невестке

    Мальчик разгрыз золотое ожерелье матери и раздал одноклассникам в попытке завести друзей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok