Один из заразившихся кишечной инфекцией в подмосковном пансионате скончался

В пансионате в Видном в результате вспышки кишечной инфекции погиб человек

В результате вспышки кишечной инфекции в пансионате города Видное один человек скончался. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Еще 20 человек пострадали во время массового заражения. По данным канала, на месте работают экстренные службы, которые выясняют детали произошедшего.

Изначально сообщалось, что при происшествии в Подмосковье пострадали 11 человек. Причина отравления на данный момент неизвестна.

Ранее в Краснодарском крае пять человек отравились парами сероводорода. ЧП произошло на сахарном заводе. Пострадавших госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.