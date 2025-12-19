Реклама

19:04, 19 декабря 2025

В России 11 клиентов частного пансионата попали в больницу

В Серпухове 11 человек госпитализированы после отдыха в пансионате
Алан Босиков
Алан Босиков

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

В Серпухове Московской области 11 клиентов частного пансионата попали в больницу. Об этом сообщает в Telegram РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации канала, у отдыхавших выявили острую кишечную инфекцию. Некоторые из них утверждают, что администрация пансионата медлила с обращением к медикам. В это время людей пытались лечить самостоятельно.

На месте работают сотрудники экстренных служб. О том, что могло быть причиной отравления, не сообщается.

Ранее в Краснодарском крае пять человек отравились парами сероводорода. Это произошло на заводе по производству сахара. Состояние одного из пострадавших медики оценивали как тяжелое.

