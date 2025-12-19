Организатору покушения на Владимира Соловьева вынесли приговор

Организатора покушения на журналиста Соловьева приговорили к пожизненному

2-й Западный окружной военный суд приговорил организатора покушения на журналиста Владимира Соловьева к пожизненному заключению. Об этом сообщает ТАСС.

Андрей Пронский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) проведет первые десять лет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии особого режима. Также ему назначили штраф один миллион рублей.

По данным следствия, не позже октября 2021 года Пронский организовал работу террористической организации и стал привлекать в нее людей. Целью было совершение преступлений террористической и экстремистской направленности. По заказу Главного управления разведки Украины он вместе с соучастниками готовил подрыв машины Соловьева.

Ранее сообщалось, что арсенал для покушения был заготовлен через даркнет.