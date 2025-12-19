Реклама

17:13, 19 декабря 2025Бывший СССР

Под Одессой прогремел взрыв

В Одесском районе прогремел взрыв
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Nacho Doce / Reuters

В Одесском районе одноименной области Украины произошел взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Взрыв прогремел в Одесском районе», — говорится в сообщении, опубликованном в 16:32. Подробности происшествия издание не приводит.

До этого глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале написал, что в районе Одессы объявлена воздушная тревога.

Ранее российская армия нанесла массированный удар по Одессе. В городе раздалось больше 10 взрывов.

