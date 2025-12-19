Российская армия нанесла массированный удар по Одессе

Армия России наносит удары по военной инфраструктуре Одессы

Одесса оказалась под ударами российских дронов: целями стали объекты военной инфраструктуры города и области, сообщает Telegram-канал Mash.

Всего в небе над городом раздалось больше десяти взрывов. В нескольких районах возникли минимум пять пожаров. «Основной урон пришелся на объекты энергетики и военные базы с боеприпасами», — говорится в сообщении.

Также под огнем находятся и мосты в регионе, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для перевозки оружия. В частности, около 40 беспилотников атаковали мост в Затоке. Несколько районов города остались без света.

Ранее эксперт ВСУ по связи Сергей Бескрестнов заявил, что российские удары по мостам в Одесской области могут изолировать западную часть региона и нарушить украинскую логистику через Дунай.