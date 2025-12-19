Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:26, 19 декабря 2025Бывший СССР

Российская армия нанесла массированный удар по Одессе

Армия России наносит удары по военной инфраструктуре Одессы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Одесса оказалась под ударами российских дронов: целями стали объекты военной инфраструктуры города и области, сообщает Telegram-канал Mash.

Всего в небе над городом раздалось больше десяти взрывов. В нескольких районах возникли минимум пять пожаров. «Основной урон пришелся на объекты энергетики и военные базы с боеприпасами», — говорится в сообщении.

Также под огнем находятся и мосты в регионе, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для перевозки оружия. В частности, около 40 беспилотников атаковали мост в Затоке. Несколько районов города остались без света.

Ранее эксперт ВСУ по связи Сергей Бескрестнов заявил, что российские удары по мостам в Одесской области могут изолировать западную часть региона и нарушить украинскую логистику через Дунай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    В МИД назвали условия для возобновления диалога с НАТО

    Российская армия нанесла массированный удар по Одессе

    Россия компенсирует убытки от махинаций ЕС с активами

    В США гонщик NASCAR погиб в авиакатастрофе

    Россиянам рассказали о рабочем времени 30 декабря

    В Швейцарии вынесли приговор воевавшему на стороне ВСУ наемнику

    Мелания Трамп представит документальный фильм о своей жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok