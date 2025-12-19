Популярные в 80-х платья вернулись в моду

Vogue: Популярные в 80-х годах платья с объемными подплечниками вернулись в моду

Редакторы журнала Vogue назвали один вид популярных в 1980-х нарядов, которые вернулись в моду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о мини-платьях с объемными подплечниками. По словам журналистов, они вновь приобрели актуальность в текущем году и будут востребованны в следующем. Так, их включили в коллекции многие известные бренды. Например, Saint Laurent продемонстрировал атласное розовое платье с драпировками и V-образным вырезом. В свою очередь, Givenchy добавил к наряду с подплечниками юбку-пачку.

Кроме того, возвращению указанных изделий поспособствовали знаменитости. В них на публике появились манекенщицы Эмили Ратаковски, Роузи Хантингтон-Уайтли и Хейли Бибер.

В ноябре сообщалось, что также вновь стал трендом «свитер дальнобойщика» из 1980-х годов.