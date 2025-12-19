Сенатор Пушков: Отказ ЕС предоставлять кредит Киеву свидетельствует о расколе

Отказ Евросоюза предоставлять кредит Киеву свидетельствует о расколе в союзе. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, высказыванием он поделился в Telegram-канале.

Пушков допустил, что влияние Еврокомиссии не безгранично. «Оформление официального раскола в ЕС по вопросу о поддержке Украины — как военной, так и финансовой. Три страны Восточной Европы фактически сформировали единый блок по этому вопросу внутри ЕС», — отметил сенатор.

По мнению Пушкова, отказом участвовать в этой операции три страны Евросоюза продемонстрировали, что считают абсолютно безнадежной возможность возвращения кредита, поскольку Украина его не отдаст.

Сенатор напомнил, что репарации выплачивает только проигравшая в войне сторона. Таким образом, по его словам, было принято решение о безвозмездном выделении 90 миллиардов евро Украине из бюджета ЕС.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал воровским сходняком саммит Евросоюза в Брюсселе.