Путин призвал россиян класть трубку, если с ними говорят о финансах

Президент России Владимир Путин дал россиянам совет, защищающий от мошенников. Рекомендацией жителям страны он поделился во время прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, трансляция доступна в соцсети «ВКонтакте».

Путин обратился к гражданам страны и заявил, что мошенничество никуда не делось, несмотря на то, что в России с ним борются. Он подчеркнул, что злоумышленники будут совершенствовать свои инструменты.

«Как только с вами кто бы то ни было и каким бы голосом человек ни говорил (...), как только начинают говорить о деньгах и каком-то имуществе, сразу же кладите трубку», — посоветовал россиянам глава государства. Он призвал ни с кем и никогда не обсуждать никаких вопросов, связанных с финансами и имуществом.

Ранее в МВД рассказали, что аферисты создают копии запрещенных сайтов, чтобы шантажировать россиян. В частности, они угрожают жертвам, что обнародуют информацию, из-за которой тех могут привлечь к ответственности.