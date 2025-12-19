В МВД раскрыли распространенный способ шантажа у мошенников

МВД: Мошенники создают копии запрещенных сайтов для шантажа пользователей

Мошенники создают копии запрещенных сайтов для шантажа их посетителей. Об этом заявило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале.

По сведениям МВД, преступники создают фишинговые сайты и собирают данные пользователей, посетивших сайт. После сбора персональных данных злоумышленники угрожают жертвам обнародованием информации, грозящей наказанием, и требуют денежные средства.

В качестве примера ведомство опубликовало один из самых распространенных методов шантажа. Пользователя пытаются запугать, утверждая, что его персональные данные будут обнародованы и он станет легкой мишенью для преступников. Под этим предлогом мошенники вынуждают его отдать деньги, предоставляя на оплату три часа.

МВД напомнило, что вымогательство и распространение чужих персональных данных уголовно наказуемо, а попытки придать им видимость «законного наказания» не меняют сути. Целью мошенников является исключительно получение денежных средств.

Ранее стало известно, что мошенники нашли способ обхода закона о дропперах: они просят россиян проводить операции под видом криптотранзакций, а потерпевшие не подозревают, что помогают нарушать закон. Однако эксперты отметили, что такое мошенничество не освобождает от уголовной ответственности.