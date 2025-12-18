Реклама

08:39, 18 декабря 2025Интернет и СМИ

Мошенники придумали способ обхода закона о дропперах

Мошенники просят россиян самих проводить операции под видом криптотранзакций
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Мошенники нашли способ обхода закона о дропперах — они просят россиян самих проводить операции под видом криптотранзакций, а жертвы даже не подозревают, что помогают нарушать закон. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование по мониторингу дакнета DLBI.

Такая мошенническая схема не освобождает от уголовной ответственности. Даже если человек не передает карту, а использует ее по указанию третьих лиц, он может понести наказание, если сам получает выгоду от транзакций.

Эксперты прогнозируют рост подобных «серых» вакансий в стране, и советуют быть осторожными с предложениями легкого заработка. Россиянам также напоминают, что не стоит передавать свои банковские данные третьим лицам.

«Классическая «аренда» карты дроппера на месяц за фиксированную плату не исчезла. Через пластик могут пропустить, например, до одного миллиона или 500 тысяч рублей, а затем вернуть владельцу. Но даже с дальнейшим возвратом карты это незаконно», — добавил эксперт агентства «Цифровые коммуникации» Кирилл Карамзин.

С начала июля текущего года для дропперов ввели уголовную ответственность. Злоумышленнику грозит штраф от 300 тысяч рублей, а также до трех лет лишения свободы за разовую передачу карты или доступа к электронным кошелькам, и за снятие украденных денег. За организацию таких схем — до шести лет лишения свободы или один миллион рублей штрафа.

Ранее в России выявили новую схему мошенничества — злоумышленники начали использовать новости о гонконгском гриппе для кражи денег.

