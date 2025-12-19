Путин извинился перед вдовой участника СВО

Путин извинился перед вдовой бойца СВО из-за пенсии по потере кормильца

Президент России Владимир Путин извинился перед вдовой бойца специальной военной операции (СВО) на Украине из-за того, что семье до сих пор не начислили пенсию по потере кормильца. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы доступна в официальном сообществе во «ВКонтакте».

К президенту России во время прямой линии обратилась жительница Новосибирска Кристина Гребова. Она заявила, что после смерти мужа на СВО в январе 2024 года она и ее двое детей до сих пор не получили удостоверение членов семей не вернувшегося с фронта военнослужащего. Она рассказала, что им также не назначена пенсия по потере кормильца.

«Хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. Простите нас, пожалуйста», — ответил Путин.

По словам президента, нередко из-за бюрократии могут в том числе теряться документы.

«Уверяю вас, в вашем случае это будет сделано, и будет сделано действительно быстро», — заверил Путин.

В июле 2025 года Путин подписал закон, который обязывает начислять в течение 30 дней выплаты семьям участников СВО, которые не вернулись из зоны боевых действий.