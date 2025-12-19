Путин назвал «секретным оружием» вторгшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль»

Владимир Путин: Межзвездный объект 3I/ATLAS не представляет угрозы

Президент России Владимир Путин считает, что межзвездный объект 3I/ATLAS не представляет угрозы для человечества. Вопрос об искусственном происхождении 3I/ATLAS был задан в ходе прямой линии, трансляция которой ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте»

Путин в шутку назвал объект оружием России. «Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами: это наше секретное оружие, но мы будем применять его в самом крайнем случае», — заявил он.

После этого президент России заверил, что российские ученые знают об 3I/ATLAS. По его словам, это комета из другой галактики, которая ведет себя иначе, чем обычные кометы. Поскольку она находится на огромном расстоянии от Земли, Путин не верит в ее опасность.

Объект, о котором Вы говорите, находится от нас на расстоянии сотен миллионов километров. Я не думаю, что он представляет для нас какую-либо угрозу. Пошлем его к Юпитеру! И в начале следующего года комета покинет Солнечную систему

Владимир Путин

3I/ATLAS вторгся в Солнечную систему несколько месяцев назад и в пятницу, 19 декабря, пройдет на расстоянии 270 миллионов километров от Земли. Большинство специалистов считают его межзвездной кометой. Ави Леб не исключает, что объект имеет искусственное происхождение и представляет собой гигантский инопланетный корабль.