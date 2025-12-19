Реклама

12:42, 19 декабря 2025Экономика

Путин оценил строительство жилья в России

Путин: В 2025 году в России построят меньше жилья, чем в 2024-м
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В 2025 году в России построят меньше жилья, чем в 2024-м. Темпы возведения недвижимости оценил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Так, по данным главы государства, в 2024 году в стране возвели 107,8 миллиона квадратных метров жилья.

«В этом году будет небольшое снижение, но все-таки показатель хороший — 103-105 миллионов квадратных метров», — заявил Путин.

Ранее Владимир Путин сравнил темпы роста экономики России и Европы. ВВП нашей страны вырос в 2025 году на один процент, но за последнюю трехлетку показатель увеличился на 9,78 процента. Для сравнения, за минувшие три года показатель роста ВВП в еврозоне составил только 3,1 процента, напомнил глава государства.

Также Путин упомянул про бюджетные показатели страны. По его словам, дефицит бюджета сейчас составляет 2,6 процента. В 2026 году он составит 1,6, в трехлетку не больше 1,5.

