Путин сравнил темпы роста экономики России и Европы

Путин: ВВП России вырос в 2025 году на один процент

ВВП России вырос в 2025 году на один процент, но за последнюю трехлетку показатель увеличился на 9,78 процента. Темпы роста российской экономики с европейской сравнил президент страны Владимир Путин во время прямой линии.

Для сравнения, за минувшие три года показатель роста ВВП в еврозоне составил только 3,1 процента, напомнил глава государства.

Также Путин упомянул про бюджетные показатели страны. По его словам, дефицит бюджета сейчас составляет 2,6 процента. В следующем году он составит 1,6 процента, в трехлетку — не более 1,5. Кроме того, у России — самый низкий госдолг среди развитых экономик. Он составляет 17,7 процента.

Согласно прогнозу правительства, дефицит федерального бюджета России сохранится как минимум до 2042 года. Документ включает в себя базовый и консервативный варианты, но превышение расходов над доходами заложено в обоих. В первом к указанной дате дефицит достигнет 21,6 триллиона рублей (2,9 процента от планируемого ВВП), а во втором — 54,7 триллиона (8,4 процента от ВВП).