Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:36, 19 декабря 2025Экономика

Путин сравнил темпы роста экономики России и Европы

Путин: ВВП России вырос в 2025 году на один процент
Вячеслав Агапов
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

ВВП России вырос в 2025 году на один процент, но за последнюю трехлетку показатель увеличился на 9,78 процента. Темпы роста российской экономики с европейской сравнил президент страны Владимир Путин во время прямой линии.

Для сравнения, за минувшие три года показатель роста ВВП в еврозоне составил только 3,1 процента, напомнил глава государства.

Также Путин упомянул про бюджетные показатели страны. По его словам, дефицит бюджета сейчас составляет 2,6 процента. В следующем году он составит 1,6 процента, в трехлетку — не более 1,5. Кроме того, у России — самый низкий госдолг среди развитых экономик. Он составляет 17,7 процента.

Согласно прогнозу правительства, дефицит федерального бюджета России сохранится как минимум до 2042 года. Документ включает в себя базовый и консервативный варианты, но превышение расходов над доходами заложено в обоих. В первом к указанной дате дефицит достигнет 21,6 триллиона рублей (2,9 процента от планируемого ВВП), а во втором — 54,7 триллиона (8,4 процента от ВВП).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Что стоять на пороге — заходи в дом!» Путин пошутил о Зеленском после фото со стелой Купянска и порассуждал о его талантах

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Банк России понадеялся на продолжение снижения инфляции

    Москвичам пообещали Новый год как в кино

    Раскрыта реакция конкурента Сафонова на игру россиянина в стартовом составе ПСЖ

    Путин рассказал о сложной и опасной истории

    Путин отреагировал на снижение ключевой ставки фразой «стараюсь не вмешиваться»

    Путин высказался о страданиях бизнеса от налогов

    В Британии обратили внимание на одну деталь на карте за спиной Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok