В России смирились с дефицитом бюджета на много лет

Правительство России приготовилось к сохранению дефицита бюджета до 2042 года

Дефицит федерального бюджета России сохранится, как минимум, до 2042 года. Об этом со ссылкой на опубликованный правительством прогноз на 18 лет (обновляется каждые шесть лет) пишут «Ведомости».

Документ включает в себя базовый и консервативный варианты, но превышение расходов над доходами заложено в обоих. В первом к указанной дате дефицит достигнет 21,6 триллиона рублей (2,9 процента от планируемого ВВП), а во втором — 54,7 триллиона (8,4 процента от ВВП).

Расходы в базовом сценарии за 18 лет увеличатся в три раза — с 42,8 триллиона рублей до 125,8 триллиона, а в консервативном — до 144,5 триллиона. Доходы с 37 триллионов рублей вырастут до 104,1 триллиона или 89,9 триллиона рублей соответственно.

Такую динамику кабмин ожидает на фоне снижения доли нефтегазовых доходов в структуре ВВП до 1,9 процента (в 2025 году ожидается 4 процента), но это при стабилизации стоимости основного российского экспортного сорта нефти Urals на уровне 69 долларов за баррель.

В ноябре цена Urals, используемая для налогообложения, была ниже 45 долларов. Что касается стоимости российской валюты, что власти прогнозируют падение курса до уровня 133 рублей за доллар.

Госдолг за 18 лет в соответствии с ожиданиями вырастет в шесть раз — до 238,5 триллиона рублей, то есть до 32,2 процента ВВП в базовом сценарии, или до 452,9 триллиона, 69,4 процента ВВП, в консервативном.

Эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев отметил, что прогноз на 18 лет определяет долгосрочные рамки для стратегического и программно-целевого планирования. Его нельзя считать точным, поскольку прогноз не учитывает радикальных изменений обстоятельств. В первую очередь его нынешний вид говорит о последствиях текущей фискальной политики и намекает на необходимость изменений, ведь имеющиеся тенденции приведут к выходу госдолга за пределы безопасного уровня в 20 процентов.

Дефицит бюджета по итогам первых 11 месяцев 2025 года Минфин оценивает в 4,28 триллиона рублей. По итогам всего года его размер, в соответствии с планом, должен дойти до 5, 7 триллиона. Такая сумма в пять раз больше, чем ожидаемый размер превышения расходов над доходами, заложенный в момент принятия закона о бюджете.