Экономика
10:47, 16 декабря 2025

В России смирились с дефицитом бюджета на много лет

Правительство России приготовилось к сохранению дефицита бюджета до 2042 года
Платон Щукин
Платон Щукин
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Дефицит федерального бюджета России сохранится, как минимум, до 2042 года. Об этом со ссылкой на опубликованный правительством прогноз на 18 лет (обновляется каждые шесть лет) пишут «Ведомости».

Документ включает в себя базовый и консервативный варианты, но превышение расходов над доходами заложено в обоих. В первом к указанной дате дефицит достигнет 21,6 триллиона рублей (2,9 процента от планируемого ВВП), а во втором — 54,7 триллиона (8,4 процента от ВВП).

Расходы в базовом сценарии за 18 лет увеличатся в три раза — с 42,8 триллиона рублей до 125,8 триллиона, а в консервативном — до 144,5 триллиона. Доходы с 37 триллионов рублей вырастут до 104,1 триллиона или 89,9 триллиона рублей соответственно.

Такую динамику кабмин ожидает на фоне снижения доли нефтегазовых доходов в структуре ВВП до 1,9 процента (в 2025 году ожидается 4 процента), но это при стабилизации стоимости основного российского экспортного сорта нефти Urals на уровне 69 долларов за баррель.

В ноябре цена Urals, используемая для налогообложения, была ниже 45 долларов. Что касается стоимости российской валюты, что власти прогнозируют падение курса до уровня 133 рублей за доллар.

Госдолг за 18 лет в соответствии с ожиданиями вырастет в шесть раз — до 238,5 триллиона рублей, то есть до 32,2 процента ВВП в базовом сценарии, или до 452,9 триллиона, 69,4 процента ВВП, в консервативном.

Эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев отметил, что прогноз на 18 лет определяет долгосрочные рамки для стратегического и программно-целевого планирования. Его нельзя считать точным, поскольку прогноз не учитывает радикальных изменений обстоятельств. В первую очередь его нынешний вид говорит о последствиях текущей фискальной политики и намекает на необходимость изменений, ведь имеющиеся тенденции приведут к выходу госдолга за пределы безопасного уровня в 20 процентов.

Дефицит бюджета по итогам первых 11 месяцев 2025 года Минфин оценивает в 4,28 триллиона рублей. По итогам всего года его размер, в соответствии с планом, должен дойти до 5, 7 триллиона. Такая сумма в пять раз больше, чем ожидаемый размер превышения расходов над доходами, заложенный в момент принятия закона о бюджете.

