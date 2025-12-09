Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:15, 9 декабря 2025Экономика

Минфин оценил дефицит российского бюджета

Минфин: Дефицит федерального бюджета достиг 4,28 трлн рублей в январе-ноябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года расходы российского бюджета, по предварительной оценке, превысили доходы примерно на 4,28 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов (Минфина) РФ.

Согласно данным ведомства, за отчетный период дефицит госказны достиг отметки 4,276 триллиона рублей. В годовом выражении показатель увеличился на 3,914 триллиона. К началу декабря показатель оценивался в два процента ВВП.

За это время суммарные доходы российского бюджета составили 32,9 триллиона рублей, тогда как совокупный размер расходов достиг 37,175 триллиона. К концу года, прогнозирует Минфин, дефицит госказны может вырасти до 5,7 триллиона рублей, или 2,6 процента ВВП.

На российский бюджет все больше давление оказывает рост военных расходов, сходятся во мнении эксперты. По оценке президента Владимира Путина, суммарные траты страны на оборону составляют 6,3 процента ВВП, или 13,5 триллиона рублей, что составляет более четверти от прогнозируемых на 2025 год доходов госказны. Одним из вариантов наращивания поступлений в бюджет, по задумке властей, должно стать повышение налога на добавленную стоимость с 20 до 22 процентов. Путин выразил надежду, что эта мера будет временной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самый большой турбовинтовой самолет в мире потерпел крушение под Иваново. Что известно о катастрофе к этому часу?

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Назван один из самых недооцененных факторов сокращения жизни

    В России начали готовить к запуску простаивающий более 10 лет автозавод

    Лукашенко задался вопросом о визите к психиатру

    В США заявили о наличии у России козырей по Украине

    Трамп поделился реакцией украинцев на его мирное предложение

    Дерипаска предупредил Россию об угрозе проспать технологическую революцию

    Трамп дал совет Зеленскому

    Людям с анемией посоветовали с осторожностью употреблять один популярный напиток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok