Минфин оценил дефицит российского бюджета

Минфин: Дефицит федерального бюджета достиг 4,28 трлн рублей в январе-ноябре

По итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года расходы российского бюджета, по предварительной оценке, превысили доходы примерно на 4,28 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов (Минфина) РФ.

Согласно данным ведомства, за отчетный период дефицит госказны достиг отметки 4,276 триллиона рублей. В годовом выражении показатель увеличился на 3,914 триллиона. К началу декабря показатель оценивался в два процента ВВП.

За это время суммарные доходы российского бюджета составили 32,9 триллиона рублей, тогда как совокупный размер расходов достиг 37,175 триллиона. К концу года, прогнозирует Минфин, дефицит госказны может вырасти до 5,7 триллиона рублей, или 2,6 процента ВВП.

На российский бюджет все больше давление оказывает рост военных расходов, сходятся во мнении эксперты. По оценке президента Владимира Путина, суммарные траты страны на оборону составляют 6,3 процента ВВП, или 13,5 триллиона рублей, что составляет более четверти от прогнозируемых на 2025 год доходов госказны. Одним из вариантов наращивания поступлений в бюджет, по задумке властей, должно стать повышение налога на добавленную стоимость с 20 до 22 процентов. Путин выразил надежду, что эта мера будет временной.