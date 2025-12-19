Реклама

14:01, 19 декабря 2025Мир

Путин ответил на вопрос о «европейских подсвинках»

Путин объяснил, что под подсвинками не имел в виду никого конкретного в Европе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин объяснил, что под словом «подсвинки» не имел в виду никого конкретного в Европе. Его слова прозвучали в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«Что касается определения, оно выскочило у меня так как бы в процессе общения с военной аудиторией. Я никого конкретно не имел в виду. Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю», — отметил глава государства.

Российский лидер добавил, что под этим словом имел в виду «неопределенную группу лиц».

17 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Путин, говоря о причинах начала спецоперации на Украине, заявил, что «европейские подсвинки» поддержали действия США против России в надежде, что вместе с ними они смогут получить выгоду от ее развала.

