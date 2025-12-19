Путин сделал заявление о мире в 2026 году

Президент России Путин: Нам бы очень хотелось жить в мире в 2026 году

Президент России Владимир Путин заявил, что в следующем году хотелось бы жить в мире. Об этом он сообщил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«Нам тоже бы очень хотелось, чтобы мы в следующем году жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов. Мы стремимся к тому, чтобы решить все спорные вопросы путем переговоров», — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что России необходимо добиться устранения первопричин конфликта, чтобы в будущем подобных событий не повторялось.

Ранее Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции есть нехватка тяжелых беспилотных летательных аппаратов. Он также отметил, что вопросом тяжелых беспилотников занимается Министерство обороны, в частности, лично глава ведомства Андрей Белоусов.