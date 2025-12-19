Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:07, 19 декабря 2025Россия

Путин сделал заявление о мире в 2026 году

Президент России Путин: Нам бы очень хотелось жить в мире в 2026 году
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в следующем году хотелось бы жить в мире. Об этом он сообщил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«Нам тоже бы очень хотелось, чтобы мы в следующем году жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов. Мы стремимся к тому, чтобы решить все спорные вопросы путем переговоров», — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что России необходимо добиться устранения первопричин конфликта, чтобы в будущем подобных событий не повторялось.

Ранее Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции есть нехватка тяжелых беспилотных летательных аппаратов. Он также отметил, что вопросом тяжелых беспилотников занимается Министерство обороны, в частности, лично глава ведомства Андрей Белоусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал заявление о мире в 2026 году

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Названа самая популярная книга 2025 года

    Раскрыт противораковый эффект популярной вакцины

    В Британии поставили крест на Украине

    Образ Санты Клауса в рекламе бренда Skims разочаровал публику

    Путин обратил внимание на снижение цен на куриные яйца

    В Госдуме предложили альтернативу НДС

    Европейский журналист извинился перед вопросом Путину на прямой линии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok