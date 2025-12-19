Путин заявил о нехватке тяжелых БПЛА в зоне СВО

Путин заявил, что в зоне СВО не хватает тяжелых беспилотников

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) есть нехватка тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Проблема на данный момент решается. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы ведется в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«По количеству дронов — да, не хватает тяжелых [у нас], таких как "Баба Яга" у противника. Но в целом по количеству дронов мы превосходим противника практически на всех участках фронта», — сказал глава государства.

Он также отметил, что вопросом тяжелых беспилотников занимается Министерство обороны, в частности, лично глава ведомства Андрей Белоусов. Благодаря этому ситуация в этой сфере кардинально изменилась, добавил Путин.

Ранее президент заявил, что Вооруженные силы России показывают высокую боеспособность в сложных условиях. Он отметил, что возможности Российской армии постоянно развиваются, ведется непрерывная работа по ее укреплению. В частности, глава государства обратил внимание на постоянное совершенствование навыков боевого состава.

