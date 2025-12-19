Путин высказался о санкционном давлении Запада

Путин выразил надежду на исполнение Белградом обязательств в нефтяной сфере

Москва надеется на исполнение Белградом обязательств в нефтегазовой сфере. Об этом во время прямой линии заявил президент России Владимир Путин. «Лента.ру» ведет трансляцию во «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос сербского журналиста о ситуации с компанией NIS, глава государства подчеркнул, что санкционное давление Запада продолжается и таким образом недружественные страны демонстрируют политику с позиции силы.

«Москва исходит из того, что Белград будет исполнять взятые на себя обязательства, и обе страны будут реализовывать множество других проектов», — пояснил он.

США требуют изгнать «Газпром» и его структуры из числа собственников «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). После отказа в предоставлении очередной отсрочки со стороны Вашингтона Сербия столкнулась с тем, что крупнейшая энергетическая компания страны не в состоянии продолжать работу. В конце ноября нефтеперерабатывающий завод NIS в сербском Панчево остановился из-за отсутствия сырья.

Белград не раз предлагал России купить долю в NIS, но переговоры не привели к успеху. Президент республики указал, что если к середине января «Газпром» не продаст NIS кому угодно, то Сербии придется взять решение этого вопроса на себя, а российской стороне будет предложена максимальная компенсация.