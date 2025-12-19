Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:17, 19 декабря 2025Экономика

Путин высказался о санкционном давлении Запада

Путин выразил надежду на исполнение Белградом обязательств в нефтяной сфере
Вячеслав Агапов
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Москва надеется на исполнение Белградом обязательств в нефтегазовой сфере. Об этом во время прямой линии заявил президент России Владимир Путин. «Лента.ру» ведет трансляцию во «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос сербского журналиста о ситуации с компанией NIS, глава государства подчеркнул, что санкционное давление Запада продолжается и таким образом недружественные страны демонстрируют политику с позиции силы.

«Москва исходит из того, что Белград будет исполнять взятые на себя обязательства, и обе страны будут реализовывать множество других проектов», — пояснил он.

США требуют изгнать «Газпром» и его структуры из числа собственников «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). После отказа в предоставлении очередной отсрочки со стороны Вашингтона Сербия столкнулась с тем, что крупнейшая энергетическая компания страны не в состоянии продолжать работу. В конце ноября нефтеперерабатывающий завод NIS в сербском Панчево остановился из-за отсутствия сырья.

Белград не раз предлагал России купить долю в NIS, но переговоры не привели к успеху. Президент республики указал, что если к середине января «Газпром» не продаст NIS кому угодно, то Сербии придется взять решение этого вопроса на себя, а российской стороне будет предложена максимальная компенсация.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности «добить гадину»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка

    Путина пригласили на свадьбу сына священника и Олечки

    Зеленский заявил о сигнале России после решения ЕС по российским активам

    Путин рассказал об ответе в случае блокады Калининграда

    Путин назвал молодцом начавшего отношения в 15 лет россиянина

    Российский журналист сделал предложение девушке на прямой линии с Путиным

    Путин пошутил над журналистом с плакатом «Хочу жениться» на прямой линии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok