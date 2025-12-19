Реклама

12:16, 19 декабря 2025Россия

Путин рассказал о последствиях освобождения Курской области

Путин: После освобождения Курской области инициатива перешла к ВС России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

После освобождения Курской области инициатива полностью перешла к Вооруженным силам (ВС) России. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы ведется в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«В целом сразу же после того, как наши войска вышибли противника с курской земли, инициатива целиком и полностью перешла в руки российских Вооруженных сил», — сказал он.

Глава государства также отметил, что войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее Путин заявил, что Вооруженные силы России показывают высокую боеспособность в сложных условиях. Он отметил, что возможности российской армии постоянно развиваются, ведется непрерывная работа по ее укреплению. В частности, глава государства обратил внимание на постоянное совершенствование навыков боевого состава.

