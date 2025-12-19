Путин заявил о росте престижа рабочих профессий

Путин: Мы точно фиксируем рост престижа рабочих профессий в России

Престиж рабочих профессий в России растет, отметил, отвечая на вопросы в ходе прямой линии, президент РФ Владимир Путин. Трансляция ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

Путин назвал даже «немного обидным» вопрос журналистки из Тюмени о том, предпринимаются ли в стране меры для повышения престижа таких профессий, как водители и швеи. Подготовкой специалистов по данным направлениям страна занимается на всех уровнях, подчеркнул президент.

«Рабочие профессии становятся престижными, мы это фиксируем точно, — заключил он. — Рабочие профессии становятся сложными, поэтому подготовку к ним осуществляют и в средних учебных заведениях».

Ранее вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников спрогнозировал стабильный спрос на рабочие специальности в 2026 году. Кадры будут нужны в химпроме, авиации, машиностроении и других сферах, перечислил он. По мнению эксперта, рынку долгое время будут требоваться технические специалисты в разных сферах деятельности — от металлообработчиков до биологов.