Экономика
12:23, 8 декабря 2025Экономика

Россиянам предсказали стабильный спрос на некоторые специальности

«Опора России»: Спрос на рабочие специальности останется стабильным в 2026 году
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В 2026 году российские работодатели продолжат предъявлять стабильный спрос на рабочие специальности. Об этом заявил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, это усиливающаяся тенденция последнего десятилетия. Кадры будут требоваться в химической промышленности, авиации, машиностроении и радиоэлектронике. Спрос на технических специалистов в широком спектре — от металлообработчиков до биологов — будет наблюдаться еще долгие годы. Впрочем, значение имеет не только сам спрос, но и качество кадров. Пищальников считает, что в 2026 году самым востребованным станет быстрая адаптация к новым обстоятельствам. Кроме того, немало значение будут иметь универсальность, владение несколькими навыками и смежными профессиями.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в ближайшие семь лет самыми востребованными профессиями в России будут квалифицированные рабочие и специалисты высшей квалификации. В первую очередь речь идет об инженерах, IT-специалистах, врачах, педагогах и ученых.

