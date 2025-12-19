Раскрыто имя представителя России на переговорах с США в Майами

AP: На переговоры в Майами от России отправится Кирилл Дмитриев

На переговорах с США в Майами от российской стороны будет принимать участие спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на американского чиновника.

Как уточняет агентство, переговоры будут касаться мирного плана США по Украине. Дмитриев должен встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва в ходе предстоящих переговоров с США хочет ознакомиться с новой версией американского мирного плана и понять, какие изменения были внесены в проект после контактов Вашингтона с Киевом и европейскими лидерами.