18:12, 18 декабря 2025Мир

В Кремле назвали цель предстоящих переговоров с США

Песков: Москва хочет ознакомиться с новой версией мирного плана США по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Москва в ходе предстоящих переговоров с США хочет ознакомиться с новой версией американского мирного плана и понять, какие изменения были внесены в проект после контактов Вашингтона с Киевом и европейскими лидерами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов, посмотрим, как повлияли [президент Украины Владимир] Зеленский и украинцы. Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с американцами», — рассказал представитель Кремля.

По его словам, во время переговоров представителей Соединенных Штатов и Украины стороны работали над предложениями, согласованными в ходе российско-американского саммита на Аляске и встреч президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.

Ранее издание Politico сообщило о том, что Россия и США проведут переговоры по Украине в Майами в предстоящие выходные. Ожидается, что в состав российской делегации войдет глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Американскую сторону будут представлять спецпосланник Стивен Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

