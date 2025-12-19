Раскрыты подробности переговоров по изъятию активов России

Politico: На саммите ЕС отложили планы по Украине, чтобы успеть убедить Бельгию

На саммите 27 лидеров Европейского союза (ЕС) решили в первую очередь отказаться от планов обсудить финансирование Украины и решили отложить их до конца, чтобы успеть убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера принять план по использованию российских активов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Настоящее действо происходило в узких кулуарах, где лидеры ЕС незаметно общались со своими коллегами. В то время как его лидеры обсуждали ключевые вопросы, такие как расширение и следующий многолетний бюджет блока, премьер-министр Бельгии и другие игроки, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони и [канцлера Германии Фридриха] Мерца, выскользнули из зала. Мерц встретился с Мелони один на один, чтобы попытаться привести ее в чувство», — говорится в материале.

Как отмечает издание, за поддержку плана по активам де Вевер потребовал неограниченные финансовые гарантии от других стран-участниц в размере 210 миллиардов евро на случай, если Россия подаст в суд или примет ответные меры каким-либо иным образом. Однако отмечается, что идея предоставить Бельгии карт-бланш была неудачной, поскольку страны были обеспокоены неограниченной ответственностью за свои финансовые результаты.

После четырех часов переговоров возникла реальная перспектива того, что сделки не будет. По информации издания, идея использования российских активов была отвергнута вскоре после того, как среди руководителей был распространен двухстраничный юридический документ, в котором высказывались опасения Бельгии.

У многих лидеров ЕС это вызвало слишком много вопросов. Уточняется, что Мелони начала искать пробелы в документе, потом в разговор вмешался президент Франции Эммануэль Макрон, а за ним последовал премьер-министр Люксембурга Люк Фриден.

Ранее решение взять кредит за счет средств налогоплательщиков ЕС назвали политическим ударом для Мерца и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Они выступали за предоставление репарационных кредитов и пытались оказать давление на Де Вевера.