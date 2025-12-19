Реклама

Раскрыты сроки переезда Долиной из квартиры

Юрист Хаминский: Долина должна будет выехать из квартиры после решения суда
Марина Совина

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Юрист Александр Хаминский, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, сообщил РИА Новости, что российская певица Лариса Долина может оставаться в квартире в Хамовниках, которую Верховный суд РФ передал Полине Лурье, на время разбирательства по вопросу её выселения.

«Суд второй инстанции по отношению к дочери и внучке должен будет решить вопрос о снятии их с регистрационного учета, а в отношении Долиной вопрос о снятии с регистрационного учета и выселении из квартиры», — пояснил он.

Юрист отметил, что во время заседания Верховный суд подтвердил, что в квартире в Хамовниках проживает только сама Долина, а ее дочь и внучка приходят время от времени, но постоянно там не проживают.

Верховный суд России принял решение по делу Долиной 16 декабря. Согласно вердикту, собственницей жилья остается Полина Лурье. Долина на заседание суда не явилась, ее интересы представляла адвокат.

