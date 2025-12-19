Раскрыты страны подготовки террористов для теракта в «Крокусе»

Участников теракта в «Крокусе» готовили на базах в Турции и Афганистане

Исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» проходили подготовку на террористических базах в Турции и Афганистане. Об этом пишет ТАСС.

Один из них профессионально стреляет из автомата. По версии следствия, он должен был через горы уйти с турецкой базы боевиков в афганскую провинцию Хорасан, чтобы вступить в запрещенную в России террористическую организацию. Однако в это время был закрыт горный перевал, поэтому ему предложили совершить преступление в Москве.

Агентство указывает, что для преступления боевики готовили две бригады, которые потом соединили вместе.

Ранее сообщалось, что сами боевики не принимали никаких решений, связанных с организацией теракта, а ждали указаний от своего куратора, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел вечером 22 марта 2024 года. Группа вооруженных террористов проникла в здание и открыла прицельный огонь по людям, а также подожгла здание, заблокировав внутри посетителей.