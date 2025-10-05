Силовые структуры
04:46, 5 октября 2025Силовые структуры

Напавшими на «Крокус» боевиками по телефону руководил куратор

ТАСС: Напавшие на «Крокус» не принимали решения, ими руководил куратор
Фото: Global Look Press

Сигнал о том, когда нападать на посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл», боевикам подал куратор по телефону, никаких решений самостоятельно они не принимали. Это стало известно в ходе очередного заседания по делу, сообщает ТАСС.

«Сами боевики не принимали никаких решений, связанных с организацией теракта, а ждали указаний от своего куратора, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство», — пишет агентство.

В здание «Крокуса» нападавшие вошли сразу после того, как куратор подал им соответствующую команду.

Ранее сообщалось, что террористы из «Крокуса» общались между собой и по телефону на арабском.

