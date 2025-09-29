Раскрыт способ общения боевиков при теракте в «Крокусе»

ТАСС: Террористы из «Крокуса» общались между собой и по телефону на арабском

Террористы общались на арабском языке между собой и по телефону во время нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса во 2-м Западном окружном военном суде.

По словам одной из потерпевших, боевики перебросились между собой парой фраз на арабском, когда заканчивали стрельбу. Она также слышала, как террористы разговаривали на этом языке по телефону – предположительно, с женщиной.

Террористический акт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года и стал одним из самых масштабных в современной России. Жертвами нападения стали 149 человек, еще более 300 человек пострадали.

Ранее стало известно, что несколько посетителей концертного зала в «Крокусе» чудом спаслись за минуты до начала теракта.