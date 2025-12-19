Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:49, 19 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыты условия обращения Долиной в полицию

ТАСС: Долина заявила о мошенничестве с ее квартирой после требования о выселении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Певица Лариса Долина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве только после того, как получила от новой хозяйки квартиры Полины Лурье сообщения с призывом передать ей недвижимость и покинуть ее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«3 августа 2024 г. Долина Л. А. обратилась в ОМВД России по району Хамовники г. Москвы с заявлением о совершении в отношении нее преступления», — указано в деле.

Только после этого возбудили уголовное дело о мошенничестве, Долину признали потерпевшей, а на спорную недвижимость наложили арест. Позже началось судебное разбирательство, кому принадлежит квартира.

Верховный суд России принял решение по делу Долиной 16 декабря. Согласно вердикту, собственницей жилья остается Полина Лурье. Долина на заседание суда не явилась, ее интересы представляла адвокат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейские лидеры продолжат обсуждение вопроса о замороженных активах России. Ожидается ли прорыв на саммите в Брюсселе?

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Песков рассказал о планах Путина на Новый год

    Евросоюз договорился о финансировании Киева на 2026-2027 годы

    Названы две мешающие Зеленскому вывести войска из Донбасса силы

    Глава Таганрога рассказала о последствиях атаки БПЛА

    Раскрыты условия обращения Долиной в полицию

    Ограничения введены еще в двух российских аэропортах

    На Западе рассказали о нацеленной на Россию корейской артиллерии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok