Раскрыты условия обращения Долиной в полицию

ТАСС: Долина заявила о мошенничестве с ее квартирой после требования о выселении

Певица Лариса Долина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве только после того, как получила от новой хозяйки квартиры Полины Лурье сообщения с призывом передать ей недвижимость и покинуть ее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«3 августа 2024 г. Долина Л. А. обратилась в ОМВД России по району Хамовники г. Москвы с заявлением о совершении в отношении нее преступления», — указано в деле.

Только после этого возбудили уголовное дело о мошенничестве, Долину признали потерпевшей, а на спорную недвижимость наложили арест. Позже началось судебное разбирательство, кому принадлежит квартира.

Верховный суд России принял решение по делу Долиной 16 декабря. Согласно вердикту, собственницей жилья остается Полина Лурье. Долина на заседание суда не явилась, ее интересы представляла адвокат.

