Родителей предупредили об опасной зависимости у детей из-за популярной сладости

Тутельян: Алкоголь в конфетах может вызвать зависимость у детей

Россиян предупредили об опасности конфет с содержанием алкоголя для детей. Такая сладость может вызвать зависимость у несовершеннолетних и сформировать пагубную привычку. Об этом заявил в разговоре с ТАСС академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

Алкоголь, который содержится в конфетах в микродозах, продолжает оставаться опасным для детей, особенно при частом употреблении.

«Съел три конфеты, пять — вот ты и выпил большую рюмку или даже бокал достаточно крепкого вина. Это же ликер с высоким содержанием сахара», — пояснил Тутельян.

Ранее появилась информация о том, что российские школьники начали массово скупать сладости с содержанием алкоголя. Десерт несовершеннолетние находят на популярных маркетплейсах, где их выбор в преддверии Нового года огромен.