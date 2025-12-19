Роналду показал фото в трусах

Футболист Криштиану Роналду показал фото в нижнем белье собственного бренда

Португальский футболист Криштиану Роналду показал фото в нижнем белье собственного бренда CR7. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летний спортсмен продемонстрировал два сделанных с разницей в 10 лет кадра, на которых предстал в одной позе. Так, его запечатлели в полный рост с мячом на поднятой ноге.

При этом на первом снимке нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии стоял в голубых боксерах на резинке, украшенной его именем. На втором — в коричневых трусах аналогичного фасона.

«Время идет — мастерство остается», — указал в подписи автор поста.

В ноябре Криштиану Роналду назвал себя идеальным и нарвался на насмешки в сети.