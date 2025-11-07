Ценности
12:47, 7 ноября 2025Ценности

Роналду назвал себя идеальным и нарвался на насмешки

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Португальский футболист Криштиану Роналду назвал себя идеальным и нарвался на насмешки в сети. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

Нападающий «Аль-Насра» стал гостем подкаста журналиста Пирса Моргана. Во время разговора футболист сравнил себя с бывшим капитаном сборной Англии Дэвидом Бекхэмом и заявил, что считает себя идеальным. По мнению Роналду, если бы он оказался на пляже рядом с Бекхэмом, то окружающие проявили бы интерес к нему, а не к коллеге.

Высказывания знаменитости вызвали споры среди пользователей сети. «Роналду выглядит как индюк», «У Криштиану — обычное лицо. Дэвид выглядит намного лучше», «Роналду и вправду симпатичный, но все благодаря пластике», «Будем честны — тело у Криштиану действительно лучше», «Он такой нарцисс!», «Бекхэм испортил себя татуировками», — высказывались многочисленные комментаторы.

Ранее Роналду раскрыл секрет спортивного долголетия. Футболист назвал главным инструментом здоровый сон.

