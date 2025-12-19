Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за новогоднюю елку

За незаконный сруб новогодней елки россияне рискуют сесть в тюрьму. О наказании за такой способ обзавестись праздничным деревом предупредила сотрудник Ассоциации юристов России Юлия Разенкова, пишет РИА Новости.

Это будет нарушением в области использования лесного фонда, отметила специалистка. Чаще всего за него предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ — штраф от 3000 до 5000 рублей. Однако может грозить и более строгое наказание.

«Если ущерб лесному фонду превышает установленный законом порог либо рубка осуществляется с использованием техники, группой лиц или причиняет значительный материальный вред, ответственность становится уже уголовной», — подчеркнула Разенкова.

В этом случае будет действовать статья 260 УК РФ, которая предусматривает крупные штрафы, принудительные работы или лишение свободы до двух лет.

Ранее в Госдуме предложили приравнять борьбу с елками в подъездах к экстремизму.