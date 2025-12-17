Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:54, 17 декабря 2025Экономика

В Госдуме предложили приравнять борьбу с новогодними елками в подъездах к экстремизму

Депутат Делягин предложил наложить мораторий на штрафы за елки в подъездах
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В течение новогодних праздников нужно отказаться от штрафов за нарушения пожарной безопасности при установке елок и гирлянд в подъездах. С такой инициативой выступил зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин, сообщает «Газета.Ru».

Депутат предложил ввести на период до как минимум до середины января 2026 года мораторий на наложение штрафа по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» в отношении новогодних украшений жилых домов с использованием исключительно предупреждения. Этот мораторий продолжили сделать традиционным для каждого года. Таким образом у россиян сохранится праздничное настроение и снизится уровень тревожности.

Парламентарий Михаил Делягин обратился к министру МВД Владимиру Колокольцеву, указав на два скандальных случая в Москве и Подмосковье, когда жильцы пытались запретить соседям ставить елку в подъезде. По его мнению, таких противников новогодней атрибутики следует признать экстремистами.

Ранее россиянам напомнили, что за елку в подъезде многоквартирного дома, установленную без соблюдения правил, может грозить штраф до 15 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о готовности изменить темп СВО

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Путин назвал сроки постановки «Орешника» на боевое дежурство

    Белоусов раскрыл число поступивших на службу в 2025 году контрактников

    Похудевший на 80 килограммов 52-летний артист «Кривого зеркала» сделал пластику

    Участвовавшие в конфликте на Украине иностранцы вернулись из России на родину

    Путин поставил перед Минобороны России четыре задачи

    Полина Лурье поделилась планами на бывшую квартиру Долиной

    В России заявили об играющих в русскую рулетку странах Запада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok