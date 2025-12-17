В Госдуме предложили приравнять борьбу с новогодними елками в подъездах к экстремизму

Депутат Делягин предложил наложить мораторий на штрафы за елки в подъездах

В течение новогодних праздников нужно отказаться от штрафов за нарушения пожарной безопасности при установке елок и гирлянд в подъездах. С такой инициативой выступил зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин, сообщает «Газета.Ru».

Депутат предложил ввести на период до как минимум до середины января 2026 года мораторий на наложение штрафа по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» в отношении новогодних украшений жилых домов с использованием исключительно предупреждения. Этот мораторий продолжили сделать традиционным для каждого года. Таким образом у россиян сохранится праздничное настроение и снизится уровень тревожности.

Парламентарий Михаил Делягин обратился к министру МВД Владимиру Колокольцеву, указав на два скандальных случая в Москве и Подмосковье, когда жильцы пытались запретить соседям ставить елку в подъезде. По его мнению, таких противников новогодней атрибутики следует признать экстремистами.

Ранее россиянам напомнили, что за елку в подъезде многоквартирного дома, установленную без соблюдения правил, может грозить штраф до 15 тысяч рублей.