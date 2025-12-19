Россиянам дали главный совет при падении на льду

Юрист Конецкий: При падении на льду позвоните по телефону службы спасения 112

При падении на льду в первую очередь необходимо позвонить по телефону службы спасения 112, чтобы зафиксировать факт инцидента. Главный совет россиянам по этому вопросу дал юрист Алексей Конецкий в беседе с радио Sputnik.

Специалист отметил, что не все знают, что в случае падения и получения травмы может быть возбуждено гражданское либо уголовное дело, и по решению суда пострадавший имеет право на компенсацию. При получении травмы от падения на льду он призвал позвонить по номеру 112, поскольку материалы полиции являются единственным легальным фактом фиксации травмы. Если документов из полиции не будет, доказать факт получения травмы и получить компенсации морального вреда будет тяжело либо практически невозможно.

Если человек получил легкий вред здоровью, то это гражданско-правовая ответственность, по которой причинитель вреда, который не смог обеспечить безопасность, выплачивает моральную компенсацию и все затраты на лечение. «Если же человек получил увечья здоровья более серьезные, инвалидность (..), то здесь уже идет речь об уголовной ответственности. В рамках уголовного дела можно подать исковое заявление — взыскание морального вреда, исчисляемого сотнями тысяч рублей, и на лечение», — заключил Конецкий.

При падении зимой юрист Никита Сорокин, в свою очередь, порекомендовал россиянам сначала зафиксировать ситуацию на фото или видео, а затем вызвать скорую помощь, не покидая место происшествия.